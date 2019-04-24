2019-04-24T16:56:39+03:00
Общество

Ольга Болякина: В Египте пирамиды — и в Саратове так можно

Депутат заметила, что в облцентре памятников архитектуры сохранилось больше, чем в Волгограде
Дарья Вострикова
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Ольга Болякина и Алексей НаумовОльга Болякина и Алексей НаумовФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 24 апреля, на переговорной площадке «Старый город: концепция развития исторического центра Саратова» зампред Саратовской облдумы Ольга Болякина назвала Саратов музеем под открытым небом.

- У нас сохранилось много памятников архитектуры — больше, чем в Волгограде, Самаре. Предлагаю собрать на площадке облдумы рабочую группу, рассмотреть памятники, создать дорожную карту для реставрации. По финансированию: обращаться к федеральным средствам, инвесторам, грантам, не эпизодически, а чтоб это была постоянная работа, — сказала она.

Ольга Болякина вспомнила Египет, которые много лет используют в туристических целях свои пирамиды.

- И в Саратове можно также, — уверена она, напомнив, что в 2019 году на установление охранных зон выделено 18 млн рублей.

Депутат облдумы, председательствовавший на обсуждении, Алексей Наумов предложил создать дополнительную рабочую группу по тем двум квартирам, которые не могут расселить в доме на Московской, 21, и начать там реконструкцию, а также отреагировал на предложение Людмилы Калининой обсудить на рабочей группе по обманутым дольщикам два раза горевший, но не расселенный дом Павла Кузнецова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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