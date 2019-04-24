В Саратове сломавшийся троллейбус перекрыл движение
У «тройки» штанги запутались в проводах
В Саратове из-за сломавшегося троллейбуса образовалась пробка
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В Саратове сегодня, 24 апреля, сломавшийся троллейбус перекрыл движение на улице Рахова.
- Инцидент произошел на пересечении улиц Рахова и Мичурина. Штанги троллейбуса №3 запутались в проводах, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.
От Московской по Рахова образовалась пробка.
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ИСТОЧНИК KP.RU