В Саратове сломавшийся троллейбус перекрыл движение

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-24T16:42:24+03:00

У «тройки» штанги запутались в проводах

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В Саратове сегодня, 24 апреля, сломавшийся троллейбус перекрыл движение на улице Рахова.

- Инцидент произошел на пересечении улиц Рахова и Мичурина. Штанги троллейбуса №3 запутались в проводах, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

От Московской по Рахова образовалась пробка.

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ИСТОЧНИК KP.RU