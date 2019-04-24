Полиция в Саратове заинтересовалась «избиением» таксиста сотрудниками ДПС
Госавтоинспекторы и омоновцы пытались усадить мужчину в машину
Скриншот с видео в соцсетях
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В ГУ МВД по Саратовской области назначили служебную проверку о задержании сотрудниками ДПС таксиста.
В социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как на Огородной улице госавтоинспекторы и омоновцы «жестко» задерживают водителя. Они пытаются посадить мужчину в машину, но тот сопротивляется, получает удар и падает на землю, защищаясь.
- О выходе материала доложено руководству, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.
Комментаторы соцсетей же требуют наказать правоохранителей и говорят, что их действия были противоправными.
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ИСТОЧНИК KP.RU