Полиция в Саратове заинтересовалась «избиением» таксиста сотрудниками ДПС

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-24T16:24:14+03:00

Скриншот с видео в соцсетях

Госавтоинспекторы и омоновцы пытались усадить мужчину в машину

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В ГУ МВД по Саратовской области назначили служебную проверку о задержании сотрудниками ДПС таксиста.

В социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как на Огородной улице госавтоинспекторы и омоновцы «жестко» задерживают водителя. Они пытаются посадить мужчину в машину, но тот сопротивляется, получает удар и падает на землю, защищаясь.

- О выходе материала доложено руководству, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Комментаторы соцсетей же требуют наказать правоохранителей и говорят, что их действия были противоправными.

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ИСТОЧНИК KP.RU