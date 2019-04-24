2019-04-24T16:24:14+03:00
Происшествия

Полиция в Саратове заинтересовалась «избиением» таксиста сотрудниками ДПС

Госавтоинспекторы и омоновцы пытались усадить мужчину в машину
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Скриншот с видео в соцсетяхСкриншот с видео в соцсетях
Изменить размер текста:

В ГУ МВД по Саратовской области назначили служебную проверку о задержании сотрудниками ДПС таксиста.

В социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как на Огородной улице госавтоинспекторы и омоновцы «жестко» задерживают водителя. Они пытаются посадить мужчину в машину, но тот сопротивляется, получает удар и падает на землю, защищаясь.

- О выходе материала доложено руководству, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Комментаторы соцсетей же требуют наказать правоохранителей и говорят, что их действия были противоправными.

Следите за новостями Саратова в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Ольга Болякина: В Египте пирамиды — и в Саратове так можно
В Саратове сломавшийся троллейбус перекрыл движение
В Саратове пенсионер разбился, упав с многоэтажки
В Саратове могут появиться стрелецкие полки
Цифровые технологии для саратовской стройиндустрии: «Ростелеком» выступит техническим партнером отраслевой выставки
В Вольске женщина вернула миллионный долг после ареста квартиры
Николай Панков: Коммунистов устраивала работа с 10:00 до 14:00. А дальше что?
В Саратове проходят траурные мероприятия в память геноцида армян
В Саратове у мужчины на производстве гофрокартона в станок затянуло руку
C начала года на прямые договоры с ООО «КВС» перешли 30,5 тыс. абонентов
В Саратове женщине отрезали правую грудь из-за старого обследования
В Саратове из-за схода вагонов с рельсов встали трамваи двух маршрутов
В Новоузенском районе предпринимателя оштрафовали за договор с уголовником
Молодежная сборная Саратовской области по гандболу уступила москвичам
В Саратовской области дорожник оштрафован на 1 млн за взятку проверяющему
В Пугачеве парень не заплатил за проезд и убил таксиста