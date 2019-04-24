В Саратове пенсионер разбился, упав с многоэтажки

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-24T17:21:11+03:00

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На Малой Горной в Саратове мужчина упал с седьмого этажа дома №33/39 и разбился насмерть.

- Гражданину на вид 60-65 лет, предполагается, что он сорвался. Сотрудники Центра медицины катастроф смогли только констатировать смерть, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

На месте также работали следователи. Они осмотрели место ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU