2019-04-24T17:21:11+03:00
Происшествия

В Саратове пенсионер разбился, упав с многоэтажки

Медики смогли только констатировать смерть
Ольга Муравлёва
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На Малой Горной в Саратове мужчина упал с седьмого этажа дома №33/39 и разбился насмерть.

- Гражданину на вид 60-65 лет, предполагается, что он сорвался. Сотрудники Центра медицины катастроф смогли только констатировать смерть, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

На месте также работали следователи. Они осмотрели место ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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