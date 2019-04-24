В Саратове проходят траурные мероприятия в память геноцида армян

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-24T15:22:38+03:00

Церковь Богородицы на Соколовой горе в Саратове собрала сегодня сотни саратовских армян

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 апреля, отмечается День памяти жертв геноцида армян в память о погибших в результате массового истребления людей по национальному признаку, которое было осуществлено в Османской империи. В этот день в 1915 году в Стамбуле прошли аресты сотен представителей армянской интеллигенции, с которых и началось массовое уничтожение армянского народа.

.

В Саратове традиционно в этот день проходят траурные мероприятия. На Соколовой горе у церкви святой Богородицы сегодня собрались сотни людей. чтобы почтить память безвинных жертв.

.

.

В 2015 году Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

В 2015 году геноцид армян признал Папа Римский Франциск, поставивший эту трагедию 20 века в один ряд со сталинизмом и фашизмом.

С 2019 года этот день национальный день памяти жертв геноцида армян во Франции.

.

Традиционно 24 апреля в разных странах мира отдают дань памяти жертвам геноцида, унесшёго жизни около 1,5 миллионов человек или около половины всех армян мира на тот период.

В Турции все эти годы факт геноцида не признают.

.

ИСТОЧНИК KP.RU