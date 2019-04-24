В Саратове у мужчины на производстве гофрокартона в станок затянуло руку
В Ленинском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело после доследственной проверки по факту нарушений охраны труда, из-за которых 35-летнему рабочему был причинен тяжкий вред здоровью.
- Следствие считает, что днем 21 марта 2019 года мужчина на производстве гофрированного картона включил гофропресс и начал левой рукой подавать в агрегат бумагу. В один момент руку работника затянуло в станок, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
В результате травмы ему ампутировали левую кисть на уровне лучезапястного сустава. Оказалось, что мужчину незаконно допустили к работе на агрегате, соответствующего допуска у него не было и этому он никогда не учился.
Сейчас назначили множество судебных экспертиз. Во время расследования будет дана оценка действиям ответственных на производстве лиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU