В Саратове у мужчины на производстве гофрокартона в станок затянуло руку

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-24T15:07:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело после доследственной проверки по факту нарушений охраны труда, из-за которых 35-летнему рабочему был причинен тяжкий вред здоровью.

- Следствие считает, что днем 21 марта 2019 года мужчина на производстве гофрированного картона включил гофропресс и начал левой рукой подавать в агрегат бумагу. В один момент руку работника затянуло в станок, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В результате травмы ему ампутировали левую кисть на уровне лучезапястного сустава. Оказалось, что мужчину незаконно допустили к работе на агрегате, соответствующего допуска у него не было и этому он никогда не учился.

Сейчас назначили множество судебных экспертиз. Во время расследования будет дана оценка действиям ответственных на производстве лиц.

Следите за новостями Саратова в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU