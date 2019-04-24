В Саратове женщине отрезали правую грудь из-за старого обследования
В Саратове следователи возбудили уголовное дело по факту оказания работникам Дорожной клинической больницы услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- Следствие считает, что в 2017 году 57-летняя женщина обратилась в эту больницу, предоставив документы ранее пройденного обследования. Ей в онкологическом отделении клиники платно удалили правую молочную железу, — сообщили «КП-Саратов» в Южном СУТ СК РФ.
Однако работники больницы поставили ей диагноз по данным из обследования в другой клинике, у себя они ничего не уточняли.
Эксперт заключил на основании гистологии, что диагноз «рак правой молочной железы» женщине поставили ошибочно.
Сейчас следователи разбираются в деле. Они также дадут оценку действиям врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU