В Саратове женщине отрезали правую грудь из-за старого обследования

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-24T14:19:20+03:00

Врачи в больнице не стали уточнять диагноз, который в итоге оказался ошибочным

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В Саратове следователи возбудили уголовное дело по факту оказания работникам Дорожной клинической больницы услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Следствие считает, что в 2017 году 57-летняя женщина обратилась в эту больницу, предоставив документы ранее пройденного обследования. Ей в онкологическом отделении клиники платно удалили правую молочную железу, — сообщили «КП-Саратов» в Южном СУТ СК РФ.

Однако работники больницы поставили ей диагноз по данным из обследования в другой клинике, у себя они ничего не уточняли.

Эксперт заключил на основании гистологии, что диагноз «рак правой молочной железы» женщине поставили ошибочно.

Сейчас следователи разбираются в деле. Они также дадут оценку действиям врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU