В Новоузенском районе предпринимателя оштрафовали за договор с уголовником
Он был составлен неправильно
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Прокуратура Новоузенского района выявила нарушения исполнения трудового законодательства при отбытии осужденным наказания в виде исправительных работ.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, бизнесмен принял к себе на работу мужчину отбывать наказание в виде разнорабочего, заключил с ним трудовой договор.
Однако в документы не была прописана оплата, доплата, надбавки и поощрительные выплаты, условия труда на рабочем месте, нормы выдачи средств защиты.
За это работодателя привлекли к административной ответственности, обязав выплатить 5 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU