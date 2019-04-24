В Новоузенском районе предпринимателя оштрафовали за договор с уголовником

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-24T13:55:06+03:00

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Прокуратура Новоузенского района выявила нарушения исполнения трудового законодательства при отбытии осужденным наказания в виде исправительных работ.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, бизнесмен принял к себе на работу мужчину отбывать наказание в виде разнорабочего, заключил с ним трудовой договор.

Однако в документы не была прописана оплата, доплата, надбавки и поощрительные выплаты, условия труда на рабочем месте, нормы выдачи средств защиты.

За это работодателя привлекли к административной ответственности, обязав выплатить 5 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU