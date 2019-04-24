В Пугачеве парень не заплатил за проезд и убил таксиста
Ему дали более десяти лет тюрьмы
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Суд признал виновным 19-летнего пугачевца в убийстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 15 февраля 2019 года пьяный неоднократно судимый парень вместе со своим знакомым заказал такси в село Старая Порубежка.
У него не было денег на оплату проезда, поэтому рецидивист достал кухонный нож и не менее 13 раз пырнул 61-летнего мужчину, после чего ушел вместе с другом.
Сельчанин увидел истекающего кровью пенсионера и вызвал «скорую помощь», но тот от полученных травм скончался на месте.
Рецидивисту дали 10,5 года и 15 дней исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU