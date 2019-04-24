Саратовцы побывали на дне Земли
Они также могли сделать ушастого ежа
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В отделе природы Саратовского областного музея краеведения состоялся традиционный ежегодный экологический праздник «День Земли».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, посетители музея разгадывали викторины, проходили конкурсы, мастер-классы и экологический квест.
Победителям выдавался специальный наградной документ «Земная грамота».
Кроме того, гости мероприятия могли сплести из пряжи и шерсти фигурку представителя Красной книги Саратовской области — ушастого ежа.
ИСТОЧНИК KP.RU