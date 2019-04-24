2019-04-24T13:03:01+03:00
Общество

Саратовцы побывали на дне Земли

Они также могли сделать ушастого ежа
Дарья Вострикова
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В отделе природы Саратовского областного музея краеведения состоялся традиционный ежегодный экологический праздник «День Земли».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, посетители музея разгадывали викторины, проходили конкурсы, мастер-классы и экологический квест.

Победителям выдавался специальный наградной документ «Земная грамота».

Кроме того, гости мероприятия могли сплести из пряжи и шерсти фигурку представителя Красной книги Саратовской области — ушастого ежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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