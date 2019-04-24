Изменилось расписание автобусов Саратов — Аткарск

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-24T12:59:52+03:00

Будут ходить девять рейсов

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С 1 мая автобус №601-1 Саратов — Аткарск будет ходить по новому расписанию.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Из облцентра транспорт будет курсировать каждый день в 06:00, 07:00, 08:00, 11:15, 12:20, 14:30, 16:00, 19:00 и в 16:40 по пятницам и воскресеньям.

Обратно — в 06:00, 08:10, 09:00, 10:35, 13:15, 14:10, 16:30, 18:00 и 18:20 по пятницам и воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU