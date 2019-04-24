2019-04-24T12:59:52+03:00
Общество

Изменилось расписание автобусов Саратов — Аткарск

Будут ходить девять рейсов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 мая автобус №601-1 СаратовАткарск будет ходить по новому расписанию.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Из облцентра транспорт будет курсировать каждый день в 06:00, 07:00, 08:00, 11:15, 12:20, 14:30, 16:00, 19:00 и в 16:40 по пятницам и воскресеньям.

Обратно — в 06:00, 08:10, 09:00, 10:35, 13:15, 14:10, 16:30, 18:00 и 18:20 по пятницам и воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24