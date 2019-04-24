Саратовские гимнастки привезли награды с состязаний в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-24T12:58:09+03:00

В соревнованиях приняли участие более 400 человек

Изменить размер текста: A A

С 19 по 21 апреля в Нижнем Новгороде прошли региональные соревнования по художественной гимнастике «Кубок Олимпийских чемпионок» Дарьи Шкурихиной, Елены Посевиной и Ирины Беловой.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, за эти дни разыграли 17 комплектов наград в 11 возрастных категориях в индивидуальной программе и восемь в групповых упражнениях.

Команда «Жемчужинки» заняла третье место, а «Малинки» выиграли серебро.

В личном зачете отличились Екатерина Данилевич, Кристина Соколова, София Зябликова, Эвелина Софийская и Софья Быкова.

ИСТОЧНИК KP.RU