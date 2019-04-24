Зэк в Энгельсе получил новый срок за отказ давать инспектору спички
В Энгельсе Саратовской области осудили Хамзата Евлоева. Его признали виновным в дезорганизации деятельности колонии, состоящей в применении насилия в отношении ее сотрудника.
- Следствие считает, что днем 7 сентября после прогулки инспектор колонии, заводя в камеру осужденного, потребовал у него отдать спички, которые запрещено проносить. В ответ на это злоумышленник начал оскорблять тюремщика и ударил его кулаком в грудь, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
После Евлоев признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам и четырем месяцам в колонии особого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU