2019-04-24T12:21:02+03:00
Происшествия

Зэк в Энгельсе получил новый срок за отказ давать инспектору спички

Осужденный ударил тюремщика в грудь
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе Саратовской области осудили Хамзата Евлоева. Его признали виновным в дезорганизации деятельности колонии, состоящей в применении насилия в отношении ее сотрудника.

- Следствие считает, что днем 7 сентября после прогулки инспектор колонии, заводя в камеру осужденного, потребовал у него отдать спички, которые запрещено проносить. В ответ на это злоумышленник начал оскорблять тюремщика и ударил его кулаком в грудь, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

После Евлоев признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам и четырем месяцам в колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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