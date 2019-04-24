В Марксе следователи возбудили дело из-за выкинутых медкарт

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-24T12:11:24+03:00

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В Марксе следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения выброшенных на свалку медкарт пациентов больницы. Правоохранители углядели в этом случае статью 137 УК РФ — «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

- Следствие считает, что в марте 2019 года местные жители нашли в заброшенном гараже на открытой местности кучу медицинских карточек пациентов с их данными, адресами, диагнозами, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Минздраве области «КП-Саратов» отметили, что их проверка по данному факту проводилась еще год назад. Тогда помещение районной больницы затопило, документы промокли, учреждение заключило договор с фирмой на их утилизацию, но в итоге их просто выкинули.

Аналогичный случай произошел недавно в Саратове. Там люди также нашли в заброшенных домах на Соляной улице множество медицинских карточек.

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ИСТОЧНИК KP.RU