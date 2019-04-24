Ветеранам и инвалидам ВОВ и их сопровождающим разрешили бесплатный проезд
Действовать право на бесплатный проезд будет в междугородних и пригородных автобусах с 1 по 12 мая
Проезд будет бесплатным в пригородных автобусах в течение 12 дней
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Транспортные предприятия Саратовской области предоставят бесплатный проезд для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, а также для лиц их сопровождающих.
Как заявили в региональном Минтрансе, действовать право будет на регулярных маршрутах пригородного и междугороднего сообщений в период праздников — с 1 по 12 мая.
При покупке билетов в кассах АО «СарАвтовокзал» потребуется предъявлять документ, подтверждающий статус (он определен статьями 2 и 4 федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»).
ИСТОЧНИК KP.RU