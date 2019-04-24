Вольский чиновник: Никто не брал деньги с посетителей за прогулки в парке

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-24T11:53:03+03:00

По ее словам, сейчас организована служебная проверка по этому случаю

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Екатерина Уланова, директор централизованной клубной системы Вольского муниципального района, прокомментировала ситуацию о платном входе и прогулке по городскому парку Вольска.

- Ни до, ни после реконструкции городского парка никто и никогда не брал деньги с посетителей за прогулки и фотосессии. Весь «Инстаграм» заполнен красивыми фотографиями с видами Вольского парка. Вольчане и гости города с удовольствием посещают парк, выставляют красивые фотографии, в том числе молодожены, — рассказала чиновница.

Напомним, в инстаграм-аккаунт председателя Госдумы Вячеслава Володина Volodin.Saratov обратилась девушка с жалобой, что молодоженам пришлось заплатить 1,5 тыс. рублей, чтобы прогуляться по городскому парку и провести там свадебную фотосессию.

На эту ситуацию сегодня, 24 апреля, отреагировал и депутат ГД Николай Панков, написав в своем телеграм-канале, что администрация парка в Вольске должна сотрудничать с правоохранителями и бесплатное посещение для жителей — это главное условие проектов Володина.

Екатерина Уланова отметила, что для молодоженов организована специальная свадебная фотозона и она абсолютно бесплатна.

- В настоящее время проводим служебную проверку. Вопрос на контроле у главы района Виталия Матвеева, — сказала Уланова.

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ИСТОЧНИК KP.RU