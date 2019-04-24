За удар трубой по голове на производстве балаковец отсудил 50 тыс. рублей
Госинспектор заключил, что несчастный случай произошел из-за плохой организации работ
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В Балакове сотрудник ООО «Электрические сети» отсудил у компании компенсацию за травму во время работы.
- Мужчина 2 октября 2018 года монтировал трубопровод. Во время процесса металлическая труба ударила ему по голове. Это причинило гражданину легкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Госинспектор заключил, что несчастный случай произошел из-за плохой организации работ. Суд взыскал с организации 50 тыс. рублей компенсации в пользу истца.
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ИСТОЧНИК KP.RU