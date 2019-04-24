Под Саратовом водитель мопеда «догнал» «Приору»

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-24T11:12:12+03:00

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В Романовском районе Саратовской области вчера утром, 23 апреля, случилось ДТП с участием мопеда и легковушки.

- В 08:00 на 1,3 км автодороги Романовка — Малая Щербедина 32-летний мужчина за рулем двухколесного транспорта нарушил дистанцию и врезался в «Ладу Приора», которой управлял 53-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Виновнику аварии оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU