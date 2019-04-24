Под Саратовом водитель мопеда «догнал» «Приору»
ДТП случилось в Романовском районе
Изменить размер текста:
В Романовском районе Саратовской области вчера утром, 23 апреля, случилось ДТП с участием мопеда и легковушки.
- В 08:00 на 1,3 км автодороги Романовка — Малая Щербедина 32-летний мужчина за рулем двухколесного транспорта нарушил дистанцию и врезался в «Ладу Приора», которой управлял 53-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Виновнику аварии оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU