2019-04-24T11:05:18+03:00
Общество

Панков: Бесплатное посещение для жителей — главное условие проектов Володина

Депутат ГД отметил, что администрация парка в Вольске должна сотрудничать с правоохранителями
Ольга Муравлёва
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Администрация городского парка Вольска должна сотрудничать с правоохранительными органами, не допуская мошенничества и взимания платы за вход в парк. Это подчеркнул депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Посещение парка в Вольске бесплатное. Это главное условие, при котором Володин делает благотворительные проекты. Это знает и власть. Обязательно нужно разобраться, что произошло с молодоженами. Не исключаю, что появляются шарлатаны разного рода. В любом случае администрация парка должна осуществлять контроль за порядком вместе с правоохранительными органами, — пишет Николай Панков.

Напомним, в инстаграм-аккаунт председателя Госдумы Вячеслава Володина Volodin.Saratov обратилась жительница Вольска с жалобой, что молодоженам пришлось заплатить 1,5 тыс. рублей за полчаса, чтобы прогуляться по реконструированному городскому парку и провести там свадебную фотосессию со своим фотографом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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