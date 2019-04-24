В Пугачеве пьяный мужчина ограбил подругу-пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-24T11:06:16+03:00

Он отобрал у нее 7 тыс. рублей

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Суд признал виновным 32-летнего жителя Пугачева в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 19 февраля, около 12:00, пьяный мужчина пришел к своей 80-летней подруге.

Его вниманием завладел кошелек с деньгами, который лежал в серванте. Злоумышленник решил забрать их, но в доме находился еще один человек, требовавший прекратить так себя вести.

Несмотря на это, местный житель забрал 7 тыс. рублей, за что получил год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU