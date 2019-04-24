Под Саратовом чиновника осудят за фиктивную зарплату работнику в 300 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-24T10:48:09+03:00

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Прокуратура Екатериновского района выявила нарушения соблюдения антикоррупционного законодательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, с 2016 по 2017 год глава администрации Прудового муниципального образования Екатериновского района фиктивно трудоустроил человека на должность инспектора военного учета и подделал документы, что тот якобы был на работе, а сам получал за него зарплату.

В его карман ушло почти 324 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU