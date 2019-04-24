Под Саратовом чиновника осудят за фиктивную зарплату работнику в 300 тыс. рублей
На него завели уголовное дело
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Прокуратура Екатериновского района выявила нарушения соблюдения антикоррупционного законодательства.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, с 2016 по 2017 год глава администрации Прудового муниципального образования Екатериновского района фиктивно трудоустроил человека на должность инспектора военного учета и подделал документы, что тот якобы был на работе, а сам получал за него зарплату.
В его карман ушло почти 324 тыс. рублей.
На мужчину завели уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU