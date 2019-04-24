2019-04-24T10:45:49+03:00
Происшествия

В Саратове предпринимателя заставили снять вывеску с объекта культурного наследия

Он расположен на Московской улице
Дарья Вострикова
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Прокуратура Кировского района выявила нарушения исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что на фасаде дома 1930 года, который расположен на Московской улице, 157, висит вывеска с названием магазина.

Однако разрешения на это предпринимателю никто не давал.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о демонтаже таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU

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