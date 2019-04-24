В Саратове пьяная 13-летняя школьница попала в больницу

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-24T10:43:34+03:00

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Прокуратура области организовала проверка по факту алкогольного опьянения подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 18 апреля 2019 года в приемное отделение городской клинической больницы №3 поступила 13-летняя школьница. У нее была острая алкогольная интоксикация.

Стражам порядка предстоит выяснить, в каких условиях жил ребенок, как его воспитывали родители, а также решить вопрос о постановке ее на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU