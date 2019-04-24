В Саратове пьяная 13-летняя школьница попала в больницу
Предстоит выяснить, в каких условиях она живет
Изменить размер текста:
Прокуратура области организовала проверка по факту алкогольного опьянения подростка.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 18 апреля 2019 года в приемное отделение городской клинической больницы №3 поступила 13-летняя школьница. У нее была острая алкогольная интоксикация.
Стражам порядка предстоит выяснить, в каких условиях жил ребенок, как его воспитывали родители, а также решить вопрос о постановке ее на учет.
ИСТОЧНИК KP.RU