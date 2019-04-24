2019-04-24T09:57:31+03:00
Общество

Саратовцев приглашают стать наблюдателями на ЕГЭ

Уже можно подавать заявки
Дарья Вострикова
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В Саратовской области началась аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей на основные сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена в девятых и 11 классах.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, люди будут присутствовать на самих экзаменах, этапе обработки их результатов, в пункте проверки работ и конфликтной комиссии при рассмотрении апелляций.

Стать общественным наблюдателем может любой человек, которому исполнилось 18 лет. Для этого нужно взять паспорт и подать заявлением в региональный центр оценки качества образования» по адресу: Саратов, улица Мичурина, 89, третий этаж, кабинет 6а, с 09:00 до 17:00 (понедельник-пятница), телефон: 8 (8452) 75-35-04.

Аккредитация завершается не позднее чем за три дня до начала экзамена, на котором человек хочет присутствовать. Каждому выдается удостоверение, выданное министерством образования области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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