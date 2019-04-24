2019-04-24T09:48:43+03:00
Общество

В Саратове полиция и УФСБ проводят учения

По словам пресс-службы ГУ МВД, они плановые
Ольга Муравлёва
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В Саратове проводятся ученияВ Саратове проводятся ученияФото: Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня, 24 апреля, городское УМВД проводит учения. Читатели «КП-Саратов» сообщают о большом количестве вооруженных полицейских с автоматами на центральных улицах города, также рядом замечены машины «скорой помощи».

- Городское УМВД проводит учения, они плановые — рассказал «КП-Саратов» замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области Дмитрий Рассказов.

Как рассказали «КП-Саратов» участники учений, они проводятся совместно с сотрудниками УФСБ региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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