В Саратовской области могут появиться саженцы из Польши
В Россию привезут 181 штуку
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Управление Россельхознадзора разрешило ООО «Сады Придонья-питомник» из Волгоградской области ввозить в Россию из польского питомника ARNO Gospodarstvo Szkolkarsko Sadownicze (Lewiczyn 77a, 05-622 Belsk Duzy, Poland).
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве Саратовской области, в страну можно завезти 181 саженец.
По поводу завоза каждой партии принимается отдельное решение, которое принимается по результатам лабораторной экспертизы.
Теперь саженцы могут появиться и у нас в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU