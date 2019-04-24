В Саратовской области могут появиться саженцы из Польши

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-24T09:55:59+03:00

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Управление Россельхознадзора разрешило ООО «Сады Придонья-питомник» из Волгоградской области ввозить в Россию из польского питомника ARNO Gospodarstvo Szkolkarsko Sadownicze (Lewiczyn 77a, 05-622 Belsk Duzy, Poland).

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве Саратовской области, в страну можно завезти 181 саженец.

По поводу завоза каждой партии принимается отдельное решение, которое принимается по результатам лабораторной экспертизы.

Теперь саженцы могут появиться и у нас в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU