Балашовские следователи выясняют причину гибели инвалида на пожаре
Предстоят две экспертизы
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Следователи проводят проверку по факту гибели 43-летнего мужчины в Романовке.
Как рассказали «КП-Саратов»в региональном СК, 24 апреля жители поселка заметили, что из дома на Садовой улице валит дым, и вызвали пожарных.
Как только возгорание ликвидировали, на полу в здании обнаружили мертвого мужчину. Признаков насильственной смерти на его теле не нашли. По предварительным данным, он задохнулся угарным газом.
В доме погибший жил один.
После судебно-медицинского исследования и пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU