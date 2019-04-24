Балашовские следователи выясняют причину гибели инвалида на пожаре

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-24T09:53:32+03:00

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Следователи проводят проверку по факту гибели 43-летнего мужчины в Романовке.

Как рассказали «КП-Саратов»в региональном СК, 24 апреля жители поселка заметили, что из дома на Садовой улице валит дым, и вызвали пожарных.

Как только возгорание ликвидировали, на полу в здании обнаружили мертвого мужчину. Признаков насильственной смерти на его теле не нашли. По предварительным данным, он задохнулся угарным газом.

В доме погибший жил один.

После судебно-медицинского исследования и пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU