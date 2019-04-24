Саратовцев приглашают на пленэр по живописи
Мероприятие будет идти два дня
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В саду «Липки» с 11:00 до 13:00 состоится городской пленэр, посвященный 195-летию парка.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, преподаватели и ученики МБУДО «Детская художественная школа» будут писать пейзажи, вдохновляясь весенней природой.
Любой человек может присоединиться к ним в качестве творца или наоборот, остаться понаблюдать. Все принадлежности — бумагу, карандаши, краски — стоит захватить с собой.
Квалифицированное жюри отберет лучшие работы для участия в городской выставке и вручит сертификаты участника пленэра.
ИСТОЧНИК KP.RU