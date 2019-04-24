2019-04-24T09:50:24+03:00
Происшествия

Мерчендайзер лишился телефона в одном из игровых клубов Саратова

Предполагаемого вора задержали
Дарья Вострикова
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Вчера, 23 апреля, полиция Октябрьского района раскрыла кражу телефона.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением 27 марта в 02:00 обратился 34-летний грузчик-мерчендайзер магазина. По его словам, ночью 10 октября 2018 года он был в игровом клубе на Шелковичной улице. Там кто-то стащил его мобильник ZTE Blade V8 Mini.

По подозрению в краже задержали 32-летнего мужчину, который нигде не работает и уже один раз «сидел».

Похищенное у него изъяли, а на самого злоумышленника завели уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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