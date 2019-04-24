В Хвалынске две автолюбительницы не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-24T09:08:10+03:00

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В Хвалынске вчера утром, 23 апреля, столкнулись Kia Cerato и ВАЗ-2110.

- ДТП случилось в 08:40 у дома №255 по Советской улице. 45-летняя женщина за рулем иномарки при обгоне выехала на встречку и врезалась в «десятку», которой управляла 27-летняя водительница, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Саратовской области.

В результате аварии госпитализировали 62-летнюю пассажирку отечественного авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU