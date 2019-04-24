В Балаковском районе рецидивист обокрал станцию техобслуживания

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-24T09:10:55+03:00

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В отдел полиции Балаковского района 26 ноября 2018 года обратилась 27-летняя женщина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по ее словам, кто-то сломал дверь станции техобслуживания на Заовражной улице и унес оттуда инструменты, сварочный аппарат, ноутбук.

Предполагаемого вора задержали и привезли в отдел. Рецидивист в возрасте 27 лет признался в содеянном.

Похищенное у него изъяли, а на самого мужчину завели уголовное дело и отправили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU