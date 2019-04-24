В Саратове молодая мать ударила чужого ребенка скейтбордом на глазах у толпы
Вчера, 23 апреля, молодая мать ударил подростка скейтбордом на рампе, которая расположена на Набережной Космонавтов.
Видеозапись этого момента появилась в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Одна из версий такова, что женщина привела своего ребенка на площадку, чтобы научить кататься. Однако она не учла, что в этот момент там могут находиться другие люди, которые хотят заниматься любимым увлечением.
Ее малыша якобы задел другой мальчик, из-за чего рассвирепевшая женщина схватила скейтборд и стукнула им предполагаемого обидчика.
Тот оказался не робкого десятка, схватил свой самокат и замахнулся на женщину, после чего уехал.
Комментаторы не остались равнодушны к этой записи и написали, что такой стиль воспитания агрессивен и, прежде всего, мать подает плохой пример именно своему малышу.
ИСТОЧНИК KP.RU