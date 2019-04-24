2019-04-24T09:03:46+03:00
Общество

В Саратове молодая мать ударила чужого ребенка скейтбордом на глазах у толпы

Мальчик якобы помешал ее сыну кататься
Дарья Вострикова
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Видеоматериал канала «РЕН-ТВ»Видеоматериал канала «РЕН-ТВ»
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Вчера, 23 апреля, молодая мать ударил подростка скейтбордом на рампе, которая расположена на Набережной Космонавтов.

Видеозапись этого момента появилась в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Одна из версий такова, что женщина привела своего ребенка на площадку, чтобы научить кататься. Однако она не учла, что в этот момент там могут находиться другие люди, которые хотят заниматься любимым увлечением.

Ее малыша якобы задел другой мальчик, из-за чего рассвирепевшая женщина схватила скейтборд и стукнула им предполагаемого обидчика.

Тот оказался не робкого десятка, схватил свой самокат и замахнулся на женщину, после чего уехал.

Комментаторы не остались равнодушны к этой записи и написали, что такой стиль воспитания агрессивен и, прежде всего, мать подает плохой пример именно своему малышу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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