Балаковец обманул женщину при продаже напольных часов в интернете

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-24T08:40:00+03:00

Он под предлогом задатка забрал у нее 3 тыс. рублей

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В Балаковском районе Саратовской области полиция вчера, 23 апреля, нашла подозреваемого в мошенничестве.

- Заявление от 38-летней жительницы Старого Оскола Белгородской области поступило 15 января. Она рассказала, что 17 октября 2018 года неизвестный продавал напольные часы через интернет и предложил ей перевести задаток за них. Таким образом он завладел 3 тыс. рублей с банковской карты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и установили, что преступление совершил 35-летний следственно-арестованный житель Балакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU