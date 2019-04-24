Балаковец обманул женщину при продаже напольных часов в интернете
В Балаковском районе Саратовской области полиция вчера, 23 апреля, нашла подозреваемого в мошенничестве.
- Заявление от 38-летней жительницы Старого Оскола Белгородской области поступило 15 января. Она рассказала, что 17 октября 2018 года неизвестный продавал напольные часы через интернет и предложил ей перевести задаток за них. Таким образом он завладел 3 тыс. рублей с банковской карты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили уголовное дело и установили, что преступление совершил 35-летний следственно-арестованный житель Балакова.
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ИСТОЧНИК KP.RU