В слетевшем с дороги «Москвиче» погиб 60-летний водитель
Его пассажир получил легкие травмы
Перевернувшееся авто не спасло водителя. Фото областной ГИБДД
Изменить размер текста:
В минувший вторник на дороге в Балтайском районе погиб водитель «Москвича».
Авария произошла в 9:07 на 13-м км дороги Балтай — Неверкино.
Водитель машины «Москвич-2140» не удержал автомобиль на трассе и слетел в кювет. Автомобиль опрокинулся. От полученных травм 60-летний шофер скончался на месте аварии. Пассажир 59 лет получил легкие травмы и отправился на лечение дома.
ИСТОЧНИК KP.RU