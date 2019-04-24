В слетевшем с дороги «Москвиче» погиб 60-летний водитель

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-24T08:41:19+03:00

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В минувший вторник на дороге в Балтайском районе погиб водитель «Москвича».

Авария произошла в 9:07 на 13-м км дороги Балтай — Неверкино.

Водитель машины «Москвич-2140» не удержал автомобиль на трассе и слетел в кювет. Автомобиль опрокинулся. От полученных травм 60-летний шофер скончался на месте аварии. Пассажир 59 лет получил легкие травмы и отправился на лечение дома.

ИСТОЧНИК KP.RU