Двое мужчин избили саратовца и отобрали у него кошелек и машину
В Саратове полиция вчера, 23 апреля, нашла подозреваемых в разбое и вымогательстве.
- В отдел о преступлении 21 апреля сообщил 32-летний мужчина. Он рассказал, что днем ранее в доме по улице Техническая его избили 18 и 43-летний мужчины, а после забрали его кошелек с документами на машину, ключи от квартиры, сотовый телефон и «Ладу Приора», — выяснила «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили дело за разбой и вымогательство и оперативно доставили в полицию подозреваемых.
Однако от дачи показаний граждане отказались, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ (Никто не обязан давать свидетельские показания против себя лично — прим. ред).
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ИСТОЧНИК KP.RU