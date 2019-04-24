Двое мужчин избили саратовца и отобрали у него кошелек и машину

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-24T08:29:40+03:00

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В Саратове полиция вчера, 23 апреля, нашла подозреваемых в разбое и вымогательстве.

- В отдел о преступлении 21 апреля сообщил 32-летний мужчина. Он рассказал, что днем ранее в доме по улице Техническая его избили 18 и 43-летний мужчины, а после забрали его кошелек с документами на машину, ключи от квартиры, сотовый телефон и «Ладу Приора», — выяснила «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили дело за разбой и вымогательство и оперативно доставили в полицию подозреваемых.

Однако от дачи показаний граждане отказались, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ (Никто не обязан давать свидетельские показания против себя лично — прим. ред).

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ИСТОЧНИК KP.RU