Пьяный водитель под Саратовом обматерил полицейского

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-24T08:10:06+03:00

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В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Его обвиняют в оскорблении полицейского и пьяной езде.

- Следствие считает, что вечером 16 ноября 2018 года водитель в нетрезвом виде ехал на легковушке по селу Березина Саратовского района. Местные жители заметили его и потребовали остановиться. Он вышел и начал всех материть. В ответ на это сельчане вызвали полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по региону.

Прибывшие полицейские подтвердили опьянение гражданина. Выяснилось также, что в 2014 году его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Узнав, что снова попался, мужчина начал материть и полицейского.

После этого на злоумышленника завели уголовное дело и с направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU