Володин о новых проектах в Саратовской области: Необходимо просчитать все риски

СЕГОДНЯ 07:50 2019-04-24T07:50:19+03:00

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В интервью ГТРК «Саратов» председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о проблемах, тенденциях и решениях, связанных с инфраструктурой в новых микрорайонах.

По словам Вячеслава Володина, ситуации, сложившиеся в «Авиаторе», и в «Звезде», и в Солнечном-2 — это «проблемы одного уровня». В поселках нет социальной инфраструктуры.

Спикер отметил, что проблема должна решаться «на уровне принятия решения по генплану по всем городам. Застройка должна быть комплексной. И это везде в нормативных актах есть».

По словам председателя ГД, «развивать микрорайоны нужно таким образом, чтобы люди, которые будут жить в этом микрорайоне, не нуждались ни в чем».

Во время посещения школы в Приволжском Вячеславу Викторовичу показали проект новой школы. Спикер Госдумы не одобрил перспективу сноса старого здания и предложил проработать новый проект, более качественный.

- Когда предлагаются решения, а денег на них нет, когда предлагаются решения о сносе существующей школы, но при этом никто не знает, сколько будет стоить новая, когда предлагаются решения расформировать классы и часть детишек отправлять в другую школу, то же самое со сложившимся учительским коллективом, — это в корне неправильно. Это как раз непроработанный вопрос. Все эти риски необходимо просчитывать и выходить на решение оптимальное. У нас нет лишних 200 млн, — заметил председатель Государственной думы.

Говоря о строительстве новой школы на 825 мест в поселке Приволжский, спикер отметил перспективу реконструкции существующей начальной школы.

Новый проект предоставит возможность и родителям, и детям использовать старую школу в ходе строительства новой.

Также Вячеслав Володин сообщил, что все проработки необходимо увязывать и с финансированием.

- Мы понимаем, что первая часть средств будет выделена в этом году, начнется строительство. Но на будущий год нам средства придется все равно искать, для того, чтобы завершить строительство. Ведь каждая школа стоит порядка 800 млн рублей. Деньги огромные — у области их нет. Поэтому, когда мы говорим о финансировании, нам необходимо отдавать себе отчет, в течение какого времени эти средства будут выделяться. Все риски необходимо просчитать. И самое главное, чтобы они не ударили по человеку, тем более, когда мы говорим о строительстве школы. Это дети, это родители, это очень тонкий вопрос. Здесь во главе должна быть ответственность, — завершил спикер Государственной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU