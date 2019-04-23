Саратовец устроил погром в «Ашане» и обматерил росгвардейца

СЕГОДНЯ 20:07 2019-04-23T20:07:06+03:00

Теперь на него возбудили уголовное дело

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Следователи Заводского района Саратова возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в публичном оскорблении представителя власти при исполнении.

- Следствие считает, что 1 апреля в Росгвардию поступил сигнал, что в «Ашане», который в ТЦ «Оранжевый», сработала сигнализация. На месте сотрудники управления поняли, что злоумышленник и его приятель устроили в гипермаркете погром, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Мужчинам предложили проехать в отдел, чтобы составить протокол, однако саратовец при всех обматерил правоохранителя. Теперь на него возбудили дело, расследование которого продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU