Саратовец устроил погром в «Ашане» и обматерил росгвардейца
Следователи Заводского района Саратова возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в публичном оскорблении представителя власти при исполнении.
- Следствие считает, что 1 апреля в Росгвардию поступил сигнал, что в «Ашане», который в ТЦ «Оранжевый», сработала сигнализация. На месте сотрудники управления поняли, что злоумышленник и его приятель устроили в гипермаркете погром, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Мужчинам предложили проехать в отдел, чтобы составить протокол, однако саратовец при всех обматерил правоохранителя. Теперь на него возбудили дело, расследование которого продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU