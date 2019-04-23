2019-04-23T19:51:21+03:00
Происшествия

Убийцу мужчины в доме престарелых Энгельса отправили в психбольницу

Он зарезал соседа по комнате ножом в шею
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе 60-летнего мужчину, который убил знакомого в доме престарелых, суд отправил в психбольницу.

- Около 21:30 4 февраля 2019 года злоумышленник и 50-летний гражданин начали ругаться в комнате, где они проживали. Во время ссоры старший товарищ схватил нож и 13 раз ударил им оппонента в шею, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

На шум прибежали сотрудники соцучреждения и вызвали «скорую». Также они пытались сами реанимировать пострадавшего, однако он скончался.

Во время следствия обвиняемому провели психиатрическую экспертизу, которая показала, что во время убийства из-за ряда тяжелых хронических заболеваний и перенесенного инсульта он не мог осознавать что делает.

Суд освободил мужчину от тюрьмы и отправил принудительно лечиться в психбольнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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