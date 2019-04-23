2019-04-23T17:36:22+03:00
Общество

Панков: Навальный мог бы помочь с приобретением жилья жителям Саратовской области

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост под заголовком: «В Саратове Навальный приобрел бы две трехкомнатные квартиры».

- Не буду вдаваться в подробности, но явно не больной по виду. Службы в армии он как-то избежал. И возможно, хвалится своим отцом, служившим в министерстве обороны. У таких отцов есть возможность не только «откосить» детку от армии, но и роскошную «трешку» в Москве подарить.

А недавно и другие подарки Навальному обнародовались. Оказывается, за публикацию лживых фактов ему хорошо платили.

Средства поступали через биткоин-кошелек. Более 62 млн рублей от неизвестных спонсоров. Так и хочется спросить, от Госдепа США? Не хочу считать все деньги отмечу, что за негатив против спикера Госдумы Володина он получил 6 млн рублей. Считаю, отсутствие совести и игра на чувствах обездоленных дала Навальному примерно две трехкомнатных квартиры по ценам Саратова. Он мог бы помочь с приобретением жилья людям в трудной жизненной ситуации в нашей области. Но вряд ли стоит этого ждать. Говорят, он даже подросткам не отдал денег за участие в своих митингах.

А вот янки, видимо, за протестные акции платят хорошо. И не только деньгами. Кстати, если дочь Навального поступила на «бюджет» в Стэнфорд это значит все не просто так. Хотя и сам Навальный в свое время прошел обучение в Штатах. Наверно, не только проводить протесты, но и монетизировать их. Превращая их же в капитал. Замечу, через эту систему не идут отчисления в бюджет. Про таких говорили всегда, как их земля держит, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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