Соглашение с холдингом «Росэлектроника» подпишет правительство Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-23T16:43:48+03:00

Между тем АО «НПП «Контакт», входящему в холдинг, предъявлен очередной иск о банкротстве

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Сегодня, 23 апреля, первый заместитель председателя правительства области Вадим Ойкин провел совещание с генеральным директором холдинга «Российская Электроника» Александром Борисовым. Как сообщили «КП-Саратов» в минпроме, обсуждался вопрос заключения соглашения о сотрудничестве в области реализации на территории региона приоритетных национальных проектов.

Во встрече приняли участие члены правительства, депутаты Саратовской областной Думы, администрации города Саратова, вузов.

По словам Александра Борисова, в состав холдинга входит 160 предприятий, на которых работают более 100 тысяч человек. В Саратовской области, в частности, работают АО НПП «Алмаз» и АО «НПП «Контакт». В первую очередь, на базе предприятий «Росэлектроники» и предлагается вести работу по реализации нацпроектов, однако Борисов не исключил возможности сотрудничества и с другими организациями.

- Мы хотим с вами работать, развивать предприятия для производства передовой новой техники. Важно не забывать о необходимости перехода на гражданский рынок. Такая задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным, - подчеркнул гендиректор «Росэлектроники», а также напомнил, что в данный момент продолжается работа по созданию особой экономической зоны на базе АО НПП «Алмаз» и АО «НПП «Контакт» с льготными условиями для резидентов.

Представители региональных министерств промышленности и энергетики, строительства и ЖКХ, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, экономического развития, транспорта и дорожного хозяйства, а также администрации Саратова высказали свои предложения, как могло бы быть выстроено сотрудничество ведомств с холдингом «Российская Электроника» в области реализации нацпроектов.

Было принято решение создать проектные офисы по каждому направлению для обсуждения и внесения изменений в проект соглашения о сотрудничестве между Правительством области и «Росэлектроникой». После этого будет подготовлен окончательный текст соглашения, который и подпишут заинтересованные стороны.

- Уже на первой встрече мы видим, что есть понимание, желание сотрудничать. В лице холдинга «Росэлектроника» мы получаем надежного партнера, который видит наши проблемы и готов идти навстречу. Уверен, есть все предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества», - подвел итоги совещания Вадим Ойкин.

В минпроме уточнили, что попытки обанкротить АО «НПП «Контакт» также обсуждались с руководством холдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU