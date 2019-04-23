Дмитрий Ханенко: Проблемы предприятий не решаются протестными акциями

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-23T16:42:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Заявляя, что с помощью протестных акций можно решить проблему предприятий, оппозиция выдает желаемое за действительное. В этом уверен генеральный директор ОАО «СЭЗ им.Серго Орджоникидзе», депутат Саратовской областной Думы Дмитрий Ханенко.

- Считаю, это попытка подменить понятия. Чтобы у людей сложилось впечатление, что оппозиция тоже играет роль в решении проблем предприятий. Но заметьте – оппозиция не проводит митинги там, где ситуация самая тяжелая, а выбирают заводы, где есть перспектива вывода из кризиса. Где уже идет активная работа по восстановлению экономики, защите прав трудового коллектива. А когда завод продолжает работу, то заявляют, что это их заслуга.

Как директор предприятия, считаю, что митинги проблему не решают. Я говорю не о тех случаях, когда трудовые коллективы выражают свое мнение, а о политизированных акциях. Например, на нашем предприятии в конце 90-х годов ситуация была очень близка к кризисной. Провели аудит, мобилизовались, нашли источники финансирования, обнародовали антикризисную программу и сохранили и коллектив, и предприятие. Никакие политические силы нам в этом не помогали. Еще один пример: завод «Волжский дизель имени Маминых» в Балаково, который практически прекратил свое существование. Кстати, в решении его проблем участвовал губернатор Валерий Радаев и Николай Панков. Пришел инвестор, создал новые рабочие места, привлек заказы. Но никто перед этим не стоял у ворот предприятия с флагами. Митингов на предприятии не было, а завод заработал.

Чтобы сохранить промышленное предприятие, его коллектив, необходимо выработать определенный механизм действий, учесть массу факторов. Митингами и лозунгами невозможно привести на завод инвестора, сохранить и развивать производство. Инвесторы приходят туда, где есть четкий план действий по выходу из кризиса, реальная работа профильных министерств. А главное — готовность брать на себя ответственность, а не заниматься популизмом, — отметил Ханенко.

ИСТОЧНИК KP.RU