2019-04-23T16:40:50+03:00
Экономика

На саратовский завод «Контакт» подан очередной иск о банкротстве

Компания не оплатила поставки ООО НПЦ «Техметалл» на 2 млн рублей
Дарья Вострикова
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В Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о банкротстве завода «Контакт» обратилось ООО НПЦ «Техметалл».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, истец считает. что предприятие почему-то не оплатило поставки материалов на общую сумму чуть более 2 млн рублей.

Напомним, что для «Контакта» такие заявление уже вошли в привычку. Два месяца назад суд решил все-таки оставить «Контакт» на плаву и не начинать процедуру банкроства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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