На саратовский завод «Контакт» подан очередной иск о банкротстве
Компания не оплатила поставки ООО НПЦ «Техметалл» на 2 млн рублей
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В Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о банкротстве завода «Контакт» обратилось ООО НПЦ «Техметалл».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, истец считает. что предприятие почему-то не оплатило поставки материалов на общую сумму чуть более 2 млн рублей.
Напомним, что для «Контакта» такие заявление уже вошли в привычку. Два месяца назад суд решил все-таки оставить «Контакт» на плаву и не начинать процедуру банкроства.
ИСТОЧНИК KP.RU