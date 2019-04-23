В Саратове начинаются отключения горячей воды

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-23T17:56:35+03:00

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В Саратове завтра, 24 апреля, начинаются отключения горячей воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», гидравлические испытания пройдут на тепломагистралях №1, 5, 8 от ТЭЦ-5 и №1А, 2А, 3А от ТЭЦ-1.

В связи с этим, горячую воду до 28 апреля отключат в домах по улицам:

- проспект Строителей,

- Антонова,

- Артиллерийская,

- Батавина,

- Блинова,

- Гусельская,

- Загороднева,

- Зеркальная,

- Зыбина,

- Измайлова,

- Куприянова,

- Лебедева-Кумача,

- Лисина,

- Ломоносова,

- Мысникова,

- Навашина,

- Оржевского,

- Панченко,

- Перспективная,

- Песочная,

- Производственная,

- Рижская,

- Тархова,

- Техническая,

- Топольчанская,

- Центральная,

- Чемодурова,

- Черниговская,

- Шехурдина,

- Электронная,

- Чернышевского,

- Орджоникидзе,

- Энтузиастов,

- Огородная,

- Пролетарская,

- Ново-Астраханская,

и ряде других.

ИСТОЧНИК KP.RU