В Саратове начинаются отключения горячей воды
В Саратове завтра, 24 апреля, начинаются отключения горячей воды.
Как рассказали «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», гидравлические испытания пройдут на тепломагистралях №1, 5, 8 от ТЭЦ-5 и №1А, 2А, 3А от ТЭЦ-1.
В связи с этим, горячую воду до 28 апреля отключат в домах по улицам:
- проспект Строителей,
- Антонова,
- Артиллерийская,
- Батавина,
- Блинова,
- Гусельская,
- Загороднева,
- Зеркальная,
- Зыбина,
- Измайлова,
- Куприянова,
- Лебедева-Кумача,
- Лисина,
- Ломоносова,
- Мысникова,
- Навашина,
- Оржевского,
- Панченко,
- Перспективная,
- Песочная,
- Производственная,
- Рижская,
- Тархова,
- Техническая,
- Топольчанская,
- Центральная,
- Чемодурова,
- Черниговская,
- Шехурдина,
- Электронная,
- Чернышевского,
- Орджоникидзе,
- Энтузиастов,
- Огородная,
- Пролетарская,
- Ново-Астраханская,
и ряде других.
ИСТОЧНИК KP.RU