2019-04-23T16:27:49+03:00
Общество

В центре Саратова снова не работают светофоры

Их установили недавно, включать не стали
Ольга Муравлёва
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Новые светофоры работать не началиНовые светофоры работать не началиФото: Ольга Муравлёва
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На одном из оживленных перекрестков в Саратове не работают новые светофоры

На перекрестке улиц Советская и Горького не работают светофоры. Здесь установили новые объекты дорожной инфраструктуры. Светодиодные указатели кроме световых сигналов трех цветов теперь должны демонстрировать точное количество секунд, оставшееся до переключения.

Однако новые светофоры не работают, заставляя автомобилистов и пешеходов подвергать себя риску при проезде перекрестка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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