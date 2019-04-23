В Энгельсе мужчина порно-шантажом вынуждал девушек заняться с ними сексом

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-23T16:12:46+03:00

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На 35-летнего гражданина следственный отдел Энгельса завел уголовное дело.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 11 марта 2019 года он познакомился в интернете с 18 и 19-летними девушками. При личной встрече мужчина предложил им секс за деньги, те согласились. Однако встречу злоумышленник тайком записал на видео, тем самым нарушив право юных дев на неприкосновенность частной жизни.

Потом с 12 по 14 мая донжуан позвонил горожанкам по телефону и снова предложил провести интересный вечер. Те не захотели, на что мужчина ответил, что покажет всем видеозапись «клубнички» и опорочит дам.

Те перепугались и сообщили в полицию.

Еще до окончания следствия он признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU