В горящем доме на Навашина погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-23T18:17:36+03:00

Из дома были эвакуированы десять человек

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В Саратове на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании пятиэтажного дома на улице Навашина поступил в 15:06.

Горела однокомнатная квартира на пятом этаже. К моменту прибытия пожарных пламя полыхало открыто. В квартире была обнаружена 85-летняя женщина, которую вынесли на руках, но впоследствии она скончалась.

Кроме того были эвакуированы десять человек, среди которых двое детей.

Площадь возгорания составила 15 кв. м. Пожар тушили 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU