2019-04-23T18:17:36+03:00
Общество

В горящем доме на Навашина погибла пенсионерка

Из дома были эвакуированы десять человек
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании пятиэтажного дома на улице Навашина поступил в 15:06.

Горела однокомнатная квартира на пятом этаже. К моменту прибытия пожарных пламя полыхало открыто. В квартире была обнаружена 85-летняя женщина, которую вынесли на руках, но впоследствии она скончалась.

Кроме того были эвакуированы десять человек, среди которых двое детей.

Площадь возгорания составила 15 кв. м. Пожар тушили 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Санинский: Пока оппозиционеры митингуют, коллеги работают вместо них
Гагаринцы напишут «Диктант Победы»
Панков: Навальный мог бы помочь с приобретением жилья жителям Саратовской области
Соглашение с холдингом «Росэлектроника» подпишет правительство Саратовской области
Дмитрий Ханенко: Проблемы предприятий не решаются протестными акциями
На саратовский завод «Контакт» подан очередной иск о банкротстве
В Саратове начинаются отключения горячей воды
В центре Саратова снова не работают светофоры
В Заводском районе провал в асфальте загородили шиной
В Энгельсе мужчина порно-шантажом вынуждал девушек заняться с ними сексом
Приставы опечатали газопровод в Балакове
На Кумысной поляне прошли пожарные учения
В Саратове возле комитета по соцзащите провалился асфальт
В Саратове сократилось число пассажирских автобусов
В Саратове из-за схода вагона с рельсов опять встали трамваи двух маршрутов
Житель Красного Текстильщика обокрал соседок и чуть не зарезал полицейского
В Саратове третий раз за день вагоны трамвая сошли с рельс
На место оползня на Новоузенской завезли три тыс. кубометров грунта
В Саратове «Проммаш» задолжал работникам более 3,4 млн зарплаты
В Саратове полиция задержала наркоманку с друзьями и шприцами
Саратовцам напомнили, где распечатать фото для «Бессмертного полка»
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам — бесплатно
В Саратове на проспекте Кирова появится зона буккроссинга