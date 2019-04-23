Приставы опечатали газопровод в Балакове

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-23T15:41:11+03:00

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В Балакове Саратовской области приставы приостановили работы предприятия по газораспределению.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, были выявлены нарушения требований промышленной безопасности.

В частности, не переоформлена лицензия, не проведено техническое диагностирование устройств сети газопотребления и т.д.

Суд вынес решение о закрытии сетей газопотребления на 60 суток.специалист в присутствии пристава установил заглушку на газопровод, после чего он был опечатан.

ИСТОЧНИК KP.RU