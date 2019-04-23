На Кумысной поляне прошли пожарные учения
Сегодня, 23 апреля, в связи с началом весенне-летнего пожароопасного периода на Кумысной поляне в Саратове прошли совместные командно-штабные учения по действиям при возникновении природных пожаров.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управление защиты населения и территорий Саратова от ЧС , в мероприятии приняли участие средства от ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Саратовской области», МКУ «Саратовская городская служба спасения», ГУСО «Природный парк «Кумысная Поляна», МБУ «Дорстрой», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба МО «Город Саратов».
Службы отработали взаимодействие между собой и практику по ликвидации возгораний.
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ИСТОЧНИК KP.RU