На Кумысной поляне прошли пожарные учения

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-23T16:00:06+03:00

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Сегодня, 23 апреля, в связи с началом весенне-летнего пожароопасного периода на Кумысной поляне в Саратове прошли совместные командно-штабные учения по действиям при возникновении природных пожаров.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управление защиты населения и территорий Саратова от ЧС , в мероприятии приняли участие средства от ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Саратовской области», МКУ «Саратовская городская служба спасения», ГУСО «Природный парк «Кумысная Поляна», МБУ «Дорстрой», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба МО «Город Саратов».

Службы отработали взаимодействие между собой и практику по ликвидации возгораний.

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ИСТОЧНИК KP.RU