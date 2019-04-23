В Саратове возле комитета по соцзащите провалился асфальт

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-23T15:26:08+03:00

Об этом сообщили очевидцы

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Сегодня, 23 апреля, горожанин Иван Иванов опубликовал в соцсети «ВКонтакте» снимок провалившегося асфальта в центре города.

По его словам, яма образовалась на пересечении улиц Рахова и Зарубина на проезжей части. Рядом с этим местом находится комитет социальной поддержки населения города Саратова

Раньше там уже проводились вскрышные работы, и теперь видимо участку снова потребуется ремонт.

Местные жители написали в комментариях, что такая ситуация происходит видимо по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU